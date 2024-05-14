«Это новая глава в истории армии России» – полковник США о назначении Белоусова

Назначение Андрея Белоусова министром обороны России значительно улучшит логистику и обеспечение армии – и откроет новую главу в истории Вооружённых сил РФ.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Путин видит эту войну в завершающей фазе. К его чести, он не ведёт войну против Украины на уничтожение, он ищет окончание этой войны.

Один из способов переориентировать внимание – с помощью нового министра, который является выдающимся экономистом. Потому что им требуется много работы, особенно в организации логистики и обеспечения. Я думаю, что это реальная причина, Путин теперь испытывает большое доверие к генералам, командующим войсками на местах», – отметил он.