«Это новая глава в истории армии России» – полковник США о назначении Белоусова

Константин Серпилин.  
14.05.2024 18:30
  (Мск) , Вашингтон
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Наука, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


Назначение Андрея Белоусова министром обороны России значительно улучшит логистику и обеспечение армии – и откроет новую главу в истории Вооружённых сил РФ.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначение Андрея Белоусова министром обороны России значительно улучшит логистику и обеспечение армии – и...

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«Я думаю, что Путин видит эту войну в завершающей фазе. К его чести, он не ведёт войну против Украины на уничтожение, он ищет окончание этой войны.

Один из способов переориентировать внимание – с помощью нового министра, который является выдающимся экономистом. Потому что им требуется много работы, особенно в организации логистики и обеспечения. Я думаю, что это реальная причина, Путин теперь испытывает большое доверие к генералам, командующим войсками на местах», – отметил он.

«Это открывает новую главу в истории Вооруженных си российского государства», – заключил Макгрегор.

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