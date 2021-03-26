«Это новое лицо Сербии» – Вучич оценил работу российских и китайских железнодорожников

26.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич посетил строительство на железнодорожной станции Земун – участке высокоскоростной дороги «Белград – Стара Пазова».

Также Вучич осмотрел завершающий этап строительства виадука и прокладки пути над ним на участке высокоскоростной дороги «Белград – Нови-Сад» в Бешке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президента Сербии во время инспекции работ на участках высокоскоростной железной дороги сопровождал посол России Александр Боцан-Харченко и посол КНР Чэнь Бо.

«Это другое лицо Сербии, – отметил Александр Вучич. – Граждане снова (после бомбардировок НАТО, уничтоживших железнодорожную инфраструктуру страны – ред.) начали пользоваться железной дорогой. У нас будет самая современная железная дорога, самая технологичная в этой части Европы. Менее чем через год люди смогут ездить по железной дороге Белград – Нови-Сад».

Во время осмотра строительной площадки президента Сербии интересовало, когда российские железнодорожники, выполняющие работы на этом участке, начнут строительство самого современного диспетчерского центра управления сербскими железными дорогами.

Директор «РЖД Интернэшнл» в Сербии объявил, что контракт на первую фазу проекта будет заключен в июне, а физические работы начнутся в сентябре, и что весь проект диспетчерского центра, который состоит из нескольких фаз, будет завершен к концу 2023 года.

Президент Вучич отметил, что новый диспетчерский центр будет иметь решающее значение для развития сербских железных дорог, поскольку он обеспечит полный контроль над железнодорожным движением.

«У нас будет больше сохранности и безопасности, мы будем знать, какие железные дороги и поезда заняты, у нас будет полный контроль», – подчеркнул президент Вучич.

В ходе инспекции за работами будущей железнодорожной линии для поездов, развивающих скорость до 200 км в час, на участке «Белград Центр – Стара Пазова», Вучич получил обещание от китайских компаний, эксплуатирующих этот участок дороги, что работы будут завершены к концу сентября, а к концу года участок можно будет открыть для движения поездов.

Также было объявлено, что 1 сентября этого года начнутся работы на последнем отрезке высокоскоростной железной дороги от Нови-Сада до границы с Венгрией.

В настоящее время работы на высокоскоростной железной дороге ведутся на участках «Белград – Стара-Пазова» протяженностью 34,5 км, которым занимаются китайские компании «СССС» и «CRI», а также на маршруте «Стара-Пазова – Нови-Сад» протяженностью 40,4 километра, над которым трудится российская компания «РЖД Интернэшнл».