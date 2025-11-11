«Это обернётся катастрофой»: Покровск высосал последние резервы ВСУ – укро-политолог

Попытки Киева удержать Красноармейск лишают ВСУ боеспособных резервов на других направлениях.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ближайшие дни драма в Покровске может перерасти в трагедию. Потому что ВСУ попытаются разжать клещи, но факт есть факт – Покровск почти потерян.

И Покровск превращается в ту воронку, которая высасывает последние украинские резервы, которые вынуждают снимать, оголять другие участки.

И результаты не преминули сказаться. Это обход Запорожской области с востока – линии укреплений. Это как немцы в 1940 году с линией Мажино, которые не стали штурмовать в лоб.

Это может к концу ноября привести к потере Гуляй-Поля. Это может иметь далеко идущие последствия, поскольку там тоже ровная как стол местность, там нет населенных пунктов», – указал Золотарев.