«Это обуза». В Киеве хотят отгородиться от Донбасса стеной

13.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна строить не мосты в республики Донбасса, а глухую стену на границе с ними.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил лидер неонацистской партии «Национальный корпус», бывший главарь полка «Азов» Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевик уверяет, что за прошедшие годы инфраструктура региона была полностью разрушена, и сегодня Донбасс станет обузой для страны.

«Там разрушены циклы, там нужно вкладывать. Это будут уже капитальные капиталовложения. Там вывезено оборудование из шахт, вывезено оборудование из ключевых луганских заводов и так далее. Мы получим пустые цеха, старое население и так далее. Разговоры о том, что это усилит экономически Украину – это абсолютный абсурд. Нет, мы можем сами экономически тут усилиться и тогда, когда мы придем на Донбасс, мы должны понимать, что это лет на пять-десять будет серьезная обуза для всей страны, а не как нам рассказывает экономическая история», – заявил Билецкий.

Поэтому, по словам Билецкого, сегодня Украине нужно поднимать собственную экономику, а от Донбасса отгородиться.

«Единственный вариант, который я сейчас вижу – не делать то, что мы сейчас делаем. Потому что Россия не потеряет контроль над этими территориями. Это будет Приднестровье. То есть формально мы будем все это тянуть, мы признаем это легитимным, признаем террористические организации легитимными, а в то же время весь контроль на этих территориях, реальный контроль будет исключительно в руках россиян. И экономическую выгоду от этих территорий они тоже будут получать.

Но с этой территории они будут распространять гангрену русского мира, сепаратизма на другие территории, и ждать свой второй шанс для того, чтобы расширить суверенитет России или контроль России на другие восточноукраинские области. Это самый ужасный сценарий, который может быть. Мой ответ абсолютно противоположный от того, сценария, который делают сейчас… Я считаю, что мы должны не строить мосты, а строить фактическую реальную стену вокруг этих территорий», – резюмировал боевик.