«Это очень чувствительно и серьёзно» – генерал ВСУ об ударах РФ по ТЦК
Две основные цели ударов РФ по ТЦК – это физическое уничтожение данных о мобилизованных и чувство ненависти к людоловам у жильцов близлежащих домов, которые могут совершать какие-то действия против военкоматов.
С таким мнением согласился бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, это соответствует действительности. Их разведка отслеживает ситуацию с мобилизацией, ставится задача всеми средствами подрывать. Один из методов они нашли, он чувствительный, трансформируется в те действия и последствия, о которых вы сейчас говорили. Это очень серьёзно.
А происходит это потому, что эти структуры, которые занимаются мобилизацией, должны быть государственные, а не военные. И уж не совсем командование сухопутных войск», – сказал Романенко в эфире интернет-канала «UkrLife».
«Государство призывает и передаёт вооружённым силам граждан для их обучения, экипирования, вооружения. Задача вооружённых сил обучить этих граждан тем, что государство передало, и профессионально применять эти войска.
Поскольку функционально это нарушено, у нас большие проблемы с укомплектованием бригад, в первую очередь, которые ведут боевые действия на линии соприкосновения», – добавил укро-генерал.
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