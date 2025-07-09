«Это очень чувствительно и серьёзно» – генерал ВСУ об ударах РФ по ТЦК

Вадим Москаленко.  
09.07.2025 18:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Две основные цели ударов РФ по ТЦК – это физическое уничтожение данных о мобилизованных и чувство ненависти к людоловам у жильцов близлежащих домов, которые могут совершать какие-то действия против военкоматов.

С таким мнением согласился бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Две основные цели ударов РФ по ТЦК – это физическое уничтожение данных о мобилизованных...

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«К сожалению, это соответствует действительности. Их разведка отслеживает ситуацию с мобилизацией, ставится задача всеми средствами подрывать. Один из методов они нашли, он чувствительный, трансформируется в те действия и последствия, о которых вы сейчас говорили. Это очень серьёзно.

А происходит это потому, что эти структуры, которые занимаются мобилизацией, должны быть государственные, а не военные. И уж не совсем командование сухопутных войск», – сказал Романенко в эфире интернет-канала «UkrLife».

«Государство призывает и передаёт вооружённым силам граждан для их обучения, экипирования, вооружения. Задача вооружённых сил обучить этих граждан тем, что государство передало, и профессионально применять эти войска.

Поскольку функционально это нарушено, у нас большие проблемы с укомплектованием бригад, в первую очередь, которые ведут боевые действия на линии соприкосновения», – добавил укро-генерал.

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