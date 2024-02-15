«Это очень фиговая история»: майор ВСУ о переброске «азовцев» в Авдеевку
Переброска в Авдеевку 3-й штурмовой бригады, сформированной из боевиков нацистского полка «Азов» (запрещен в РФ) – это попытка забивать микроскопом гвозди.
Об этом на телеканале «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Почему наши лучшие подразделения ДШВ использовались как пехотинцы в окопах где-то там под Соледаром? Мы, конечно, сточили «вагнеровцев», но за счёт того, что микроскопом забивали гвозди. С другой стороны, я же не могу знать всей ситуации, может вообще не было уже кого посадить в окопы.
Сегодня я вижу аналогичную историю – одно из наших самых сильных подразделений, штурмовики, 3-я ошб, отправлены на Авдеевское направление. То есть, а Бахмутский уже не такой важный? Клещеевка, Андреевка – то, что они там штурмовали, уже не нужно штурмовать? Понятно, тогда, может, логика есть.
Вывели впервые за 2 года из Авдеевки 110-ю, два года без ротации, выходных, отпускных, вывели какие-то подразделения. То есть сумели во время активной фазы боевых действий сделать какую-то ротацию», – поделился подозрениями Лапин.
Он добавил, что это более чем наглядно демонстрирует, что срочно нужно ужесточать и ускорять мобилизацию.
«Так что если это один из элементов спасения ситуации, это одна история, но меня напрягает другое. То есть завели в Авдеевку 3-ю ошб, это значит не из резерва, а из одного звездореза завели в другой звездорез, то есть не с резерва.
То есть вопрос мобилизации – до сих пор никто не понял, что это нужно делать, Зеленского ещё не убедили, что войск не хватает и надо ещё полумиллионную армию набирать. И это очень фиговая история», – констатировал ВСУшник.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.