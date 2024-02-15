«Это очень фиговая история»: майор ВСУ о переброске «азовцев» в Авдеевку

Вадим Москаленко.  
15.02.2024 10:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Переброска в Авдеевку 3-й штурмовой бригады, сформированной из боевиков нацистского полка «Азов» (запрещен в РФ) – это попытка забивать микроскопом гвозди.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переброска в Авдеевку 3-й штурмовой бригады, сформированной из боевиков нацистского полка «Азов» (запрещен в...

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«Почему наши лучшие подразделения ДШВ использовались как пехотинцы в окопах где-то там под Соледаром? Мы, конечно, сточили «вагнеровцев», но за счёт того, что микроскопом забивали гвозди. С другой стороны, я же не могу знать всей ситуации, может вообще не было уже кого посадить в окопы.

Сегодня я вижу аналогичную историю – одно из наших самых сильных подразделений, штурмовики, 3-я ошб, отправлены на Авдеевское направление. То есть, а Бахмутский уже не такой важный? Клещеевка, Андреевка – то, что они там штурмовали, уже не нужно штурмовать? Понятно, тогда, может, логика есть.

Вывели впервые за 2 года из Авдеевки 110-ю, два года без ротации, выходных, отпускных, вывели какие-то подразделения. То есть сумели во время активной фазы боевых действий сделать какую-то ротацию», – поделился подозрениями Лапин.

Он добавил, что это более чем наглядно демонстрирует, что срочно нужно ужесточать и ускорять мобилизацию.

«Так что если это один из элементов спасения ситуации, это одна история, но меня напрягает другое. То есть завели в Авдеевку 3-ю ошб, это значит не из резерва, а из одного звездореза завели в другой звездорез, то есть не с резерва.

То есть вопрос мобилизации – до сих пор никто не понял, что это нужно делать, Зеленского ещё не убедили, что войск не хватает и надо ещё полумиллионную армию набирать. И это очень фиговая история», – констатировал ВСУшник.

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