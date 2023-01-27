«Это очень гуманно»: Ющенко призвал Путина застрелиться

Вадим Москаленко.  
27.01.2023 14:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Настоящие украинцы должны не просто желать смерти президенту России Владимиру Путину, но и делать всё возможное, чтобы этот день скорей наступил.

Об этом в интервью украинскому телешарлатану Дмитрию Гордону заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Настоящие украинцы должны не просто желать смерти президенту России Владимиру Путину, но и делать...

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«Миллионы украинцев считают, что Путин – преступник. Они, как и я лично, желают ему только одного – смерти. И чем скорее это произойдёт, тем лучше для Украины. А чего лично вы желаете Путину?» – спросил Гордон.

«Очевидно, смерти. Кончины. Потому что он делает Россию неэффективной, дикой, отбрасывает её на столетия назад», – ответил Ющенко.

Экс-президент Украины посоветовал российскому лидеру решить, в какой висок он застрелится, и призвал сделать всё возможное для скорейшего убийства Владимира Путина.

«Я думаю очень гуманно делать всё для того, чтобы пришёл его смертный час. Думаю, наибольшей его проблемой будет, в какой висок стреляться, в левый или правый», – призвал он.

Гордон уточнил, будет ли Путин стреляться.

«Нет. Он очень любит жизнь. Мне очень важны оценки военных экспертов и психологов, которые выводят, что ядерное оружие для Путина – всё равно, что стреляться. Поэтому он не в силах это сделать», – резюмировал Ющенко.

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