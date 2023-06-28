«Это очень опасная история»: Запад может передать Украине ядерное оружие

Владимир Гладков.  
28.06.2023 17:56
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Россия, ЯО


Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности самостоятельно использовать атомную бомбу может вызвать международный скандал и стать поводом для нового витка ядерной эскалации.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Евгений Минченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности самостоятельно использовать атомную бомбу может вызвать международный...

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«В клубе ядерных держав у нас прибавилось. Я внимательно посмотрел выдержки из выступления Лукашенко, он заявил: «Допустим, мы можем его (ядерное оружие) применить по согласованию с Россией. Этого всего нет и быть не может. Это наше оружие, и мы будем его использовать». Это заявил Александр Лукашенко.

То есть, мы получили под боком потенциальную проблему. Важны не намерения, а потенциалы. Вот мы под боком получили союзную, на данный момент, страну, с ядерным оружием и с вполне боеспособным подразделением», – сказал Минченко.

Он подчеркнул, что Запад может воспользоваться этим прецедентом для передачи атомной бомбы бандеровцам.

«Лукашенко дал эту цитату, и тогда наши западные недоброжелатели, и сказать: «Подождите, получается, Россия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия». А дальше вполне может возникнуть тема: «Хорошо, эти дали Лукашенко, давайте мы дадим Зеленскому». Это очень опасная история», – добавил политолог.

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