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Оппозиция играет на раздражении избирателей расходом бюджета на нужды беженцев с Украины, и это может привести к тому, что дети украинских мигрантов в школах рискуют столкнуться с травлей.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чешская оппозиция, в частности Томио Окамура, с которым вы часто полемизируете, говорит, что якобы чешское правительство больше озабочено беженцами, и не занимается интересами чехов. И на этом зарабатывает политические баллы», – верноподданнически сказал ведущий американской радиостанции.

«Томио Окамура судился за то, что его назвали коммерческим фашистом – это означает, что он зарабатывает деньги на крайних взглядах. Он защищался в суде и проиграл этот суд, то есть, я теперь могу назвать его коммерческим фашистом, и это на самом деле так. Его заявления могут привести к тому, что жертвами буллинга в школах будут украинские дети. Потому что дети всегда страдают больше всего. Если чешские дети дома слышат от своих родителей, то могут некритично их восрпинять, а потом использовать против своих одноклассников в школах. Это очень опасно, но против этого нет простого рецепта», – сказал министр.