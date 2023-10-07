«Это очень опасно»: Министр предупредил, что детей украинских беженцев могут начать травить в школах ЕС

Вадим Москаленко.  
07.10.2023 23:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Украина, Эмиграция


Оппозиция играет на раздражении избирателей расходом бюджета на нужды беженцев с Украины, и это может привести к тому, что дети украинских мигрантов в школах рискуют столкнуться с травлей.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оппозиция играет на раздражении избирателей расходом бюджета на нужды беженцев с Украины, и это...

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«Чешская оппозиция, в частности Томио Окамура, с которым вы часто полемизируете, говорит, что якобы чешское правительство больше озабочено беженцами, и не занимается интересами чехов. И на этом зарабатывает политические баллы», – верноподданнически сказал ведущий американской радиостанции.

«Томио Окамура судился за то, что его назвали коммерческим фашистом – это означает, что он зарабатывает деньги на крайних взглядах. Он защищался в суде и проиграл этот суд, то есть, я теперь могу назвать его коммерческим фашистом, и это на самом деле так.

Его заявления могут привести к тому, что жертвами буллинга в школах будут украинские дети. Потому что дети всегда страдают больше всего.

Если чешские дети дома слышат от своих родителей, то могут некритично их восрпинять, а потом использовать против своих одноклассников в школах. Это очень опасно, но против этого нет простого рецепта», – сказал министр.

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