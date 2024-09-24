«Это очень опасные идеи», – бледная тень Жириновского в Думе о поездке Зеленского в США

Елена Острякова.  
24.09.2024 23:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Глава ЛДПР Леонид Слуцкий оказался единственным членом российской делегации на Генассамблею ООН, не получившим визу США.

Об этом Слуцкий пожаловался сегодня с трибуны Госдумы РФ, напомнив, что США не выдают ему визу уже в четвертый раз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий оказался единственным членом российской делегации на Генассамблею ООН, не получившим...

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«Нам предстоит еще один неприятный сюрприз на открывающейся сессии Генассамблеи ООН – так называемый мирный план Зеленского. В знак прощания Байдена с ООН мы должны будем услышать совершенно анекдотичные идеи. Но это очень опасные идеи.

Уже сегодня  глава марионеточного киевского режима, киевской хунты, пытается обвинять своих патронов и спонсоров, что они будут повинны, если не будут приняты соответствующие решения. То есть, если коллективный Запад и США не дадут добро на применение своего оружия для ударов вглубь территории России. Если силой западного оружия Россия не будет подавлена. Если не будет создан глобальный альянс против России.

Все эти шизофренические идеи уже прошли в мировой политике точку невозврата», – сказал Слуцкий.

Он выразил уверенность в том, что большинство членов ООН не поддержит «мирный план» утратившего легитимность президента Украины.

Слуцкий почему-то умолчал, что удары вглубь территории России уже давно осуществляются ВСУ при наводке спутников НАТО. А «старые регионы» Курская и Белгородская область ежедневно подвергаются варварским обстрелам.

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