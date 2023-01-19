«Это очень опасный и гибельный путь»: КПРФ в Госдуме жалуется на поддержку капиталистов

Деятельность Госдумы РФ носит ярко выраженный классовый характер.

Об этом сегодня журналистам в кулуарах Госдумы заявил депутат КПРФ Денис Парфенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, недавно был рассмотрен проект об увеличении МРОТ хотя бы до 20 тысяч рублей. «Единая Россия» под разговоры о социальной политике отклонила его, потому что он, якобы, не проработан. Мы считаем, что это неадекватные аргументы, которые не отвечают на тот запрос, который есть сейчас у общества. Труд в нашей стране чрезвычайно недофинансирован, и необходимо повышать зарплаты. Но власть на это не идет», – сказал Парфенов.

В то же время, по его словам, законопроекты в интересах крупного капитала принимаются без проблем.

«А вот на что она идет, так это на организацию всевозможных преференций для крупного капитала. В частности, уже был рассмотрен законопроект о том, чтобы облегчить добычу компаниям, которые вынимают из недр нашей земли медные, платиновые руды, никель, палладий и все остальное.

То есть, когда речь идет о том, чтобы поспособствовать крупному капиталу стать еще немножечко богаче, здесь никакого сопротивления со стороны партии парламентского большинства мы не видим. Наоборот, постелят красную ковровую дорожку.

Совершенно очевидно, что такая законодательная работа имеет явный классовый отпечаток. То, что для трудящегося большинства, отметается, то, что для крупного бизнеса – всячески поддерживается. Это очень опасный и гибельный путь, который приводит к еще большему увеличению пропасти между богатыми и бедными», – сказал Парфенов.