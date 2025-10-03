«Это очень тревожит»: страны НАТО готовятся к войне прошлого столетия – глава комитета Рады

Анатолий Лапин.  
03.10.2025 18:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 351
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейские страны НАТО игнорируют опыт Украины и продолжают готовиться не к будущим, а к прошедшим войнам.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил полковник СБУ, военный преступник и секретарь оборонного комитета Рады Кирилл Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны НАТО игнорируют опыт Украины и продолжают готовиться не к будущим, а к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Знаете, меня больше тревожит не то, смогут ли поляки или словаки, или другие страны сбивать дроны так, как мы их сбиваем. Мы говорим о военных дронах, и мы говорим статистику, что 80% целей на поле боя уничтожается дронами.

А когда мы говорим с их генералами, с их политиками, они нам объясняют: «Вот, мы готовимся к войне, мы видели большие бюджеты», а когда я их спрашиваю: «Что же вы закупаете?», они говорят: «А мы все танки скупаем со складов, которые там находятся, мы артиллерию, мы разворачиваем боеприпасные заводы».

Это все хорошо. Я говорю: «А дроны?». – Ну, как потребуется, то мы что-то сделаем. Поэтому они готовятся к такой, знаете ли, войне времен «Холодной войны», после Второй мировой», – рассуждал Костенко.

Украинский депутат также высмеял истории с подъемом в воздух дорогостоящей авиации НАТО, которую направляют бороться с копеечными российскими беспилотниками:

«А представьте себе 800 дронов. Даже если ты поднимешь свои 30 или 40, то, наверное, столько авиации не будет у наших партнеров, чтобы их нейтрализовать, не дать им возможность достичь цели».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить