«Это очень тревожит»: страны НАТО готовятся к войне прошлого столетия – глава комитета Рады
Европейские страны НАТО игнорируют опыт Украины и продолжают готовиться не к будущим, а к прошедшим войнам.
Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил полковник СБУ, военный преступник и секретарь оборонного комитета Рады Кирилл Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Знаете, меня больше тревожит не то, смогут ли поляки или словаки, или другие страны сбивать дроны так, как мы их сбиваем. Мы говорим о военных дронах, и мы говорим статистику, что 80% целей на поле боя уничтожается дронами.
А когда мы говорим с их генералами, с их политиками, они нам объясняют: «Вот, мы готовимся к войне, мы видели большие бюджеты», а когда я их спрашиваю: «Что же вы закупаете?», они говорят: «А мы все танки скупаем со складов, которые там находятся, мы артиллерию, мы разворачиваем боеприпасные заводы».
Это все хорошо. Я говорю: «А дроны?». – Ну, как потребуется, то мы что-то сделаем. Поэтому они готовятся к такой, знаете ли, войне времен «Холодной войны», после Второй мировой», – рассуждал Костенко.
Украинский депутат также высмеял истории с подъемом в воздух дорогостоящей авиации НАТО, которую направляют бороться с копеечными российскими беспилотниками:
«А представьте себе 800 дронов. Даже если ты поднимешь свои 30 или 40, то, наверное, столько авиации не будет у наших партнеров, чтобы их нейтрализовать, не дать им возможность достичь цели».
