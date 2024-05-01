«Это очень тревожно. Всё из-за Путина» – Пентагон напуган уверенным в себе Ким Чен Ыном

США очень встревожены союзом России, Китая, КНДР и Ирана.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Растущая связь между КНР, Россией и КНДР, а также Ираном – вызывает беспокойство. И это то, за чем мы наблюдаем очень внимательно. Из-за ущерба, который нанесла Украина российским сухопутным войскам, Россия обратилась к КНДР за дополнительными боеприпасами в виде артиллерийских снарядов и ракет. Иран предоставляет России беспилотные технологии и сами беспилотники. Это помогло России восстановиться после ущерба.

Северная Корея становится все более уверенной в себе из-за связи с Путиным. Это очень тревожно», – вещал Остин.