«Это очень тревожно. Всё из-за Путина» – Пентагон напуган уверенным в себе Ким Чен Ыном

Елена Острякова.  
01.05.2024 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 992
 
Азия, Вооруженные силы, Дальний Восток, Денацификация, Дзен, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США очень встревожены союзом России, Китая, КНДР и Ирана.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США очень встревожены союзом России, Китая, КНДР и Ирана. Об этом министр обороны США...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Растущая связь между КНР, Россией и КНДР, а также Ираном – вызывает беспокойство. И это то, за чем мы наблюдаем очень внимательно. Из-за ущерба, который нанесла Украина российским сухопутным войскам, Россия обратилась к КНДР за дополнительными боеприпасами в виде артиллерийских снарядов и ракет. Иран предоставляет России беспилотные технологии и сами беспилотники. Это помогло России восстановиться после ущерба.

Северная Корея становится все более уверенной в себе из-за связи с Путиным. Это очень тревожно», – вещал Остин.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун добавил, что союзники по НАТО в большей степени озабочены ситуацией с Тихоокеанском регионе. Их также беспокоит потенциал и возможности американского ВПК.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть