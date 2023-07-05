«Это очень важно» – французский экономист тайно призвал Киев как можно больше лгать Западу

Елена Острякова .  
05.07.2023 18:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украине следует драматизировать ситуацию на фронте.

Об этом французский экономист, первый президент ЕБРР Жак Аттали заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине следует драматизировать ситуацию на фронте. Об этом французский экономист, первый президент ЕБРР Жак...

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«У вас есть сильная поддержка наших СМИ, но на вашем месте я бы больше драматизировал ситуацию, чем это делает президент Зеленский. Необходимо говорить о том, что у вас могут закончиться боеприпасы, оружие и так далее, пусть это и неправда. Вам следует драматизировать риски», – сказал Аттали.

Он опасается, что у Украины возникнут проблемы с репутацией на Западе из-за военных преступлений и коррупции.

«Предположим, что на Украине возникнет такая проблема, как военные преступления или большой скандал с украинской коррупцией. Это единственный случай, когда поддержка Украины уменьшится. Репутация означает, что вас видят в качестве белого рыцаря, сражающегося с черным монстром. Если бы я был российскими спецслужбами, я бы сделал все, чтобы создать плохой имидж военных преступлений на Украине и коррупции на Украине, чтобы создать плохой образ Украины», – делился мыслям Аттали.

Он видит опасность в том, что на Западе поймут: Россия и Украина «одинаковые».

«Больше всего меня беспокоит ваше слабое место – репутация. Это единственное, что меня беспокоит. У Запада очень много проблем: климат, финансы, социальный кризис. Но они все равно поддерживают Украину, потому что вас считают страной добра. Если вы можете донести мою точку зрения до вашего президента и правительства, нужно делать все возможное с точки зрения имиджа, чтобы показать, что вы боретесь с коррупцией и наказываете любого, кто замечен в совершении военного преступления. Это очень важно. Есть опасность того, что многие скажут, что Украина и Россия одинаковые. Но это очень опасно», – переживал Аттали.

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