«Это очевидно»: Россия создала эффективную систему разведки и поражения цели – украинский эксперт

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Российская армия серьезно меняется на протяжении всей СВО. За последние месяцы ей удалось наладить оперативную работу по выявлению целей и нанесению ударов по ним.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они создали на протяжении последних 7-8 месяцев трехуровневый разведывательно-ударный контур на тактическом, оперативном и даже на стратегическом уровне, они врезаются в единую систему. То есть, сам процесс разведки, огневого поражения – они пытаются систематизировать, сделать его непрерывным, почти автоматизировать, чтобы этот промежуток времени, ключевой для организации и проведения боевых действий между моментом выявления и нанесения поражения – был минимальным», – отметил он.

«Вот, они создали такой трехуровневый контур. Они определенным образом вносят изменения в действия своего воздушного компонента, морского. Конечно, главный объем этих изменений происходит в наземной компоненте, в сухопутных войсках, которые ведут боевые действия. Это такое явление, как сводные штурмовые подразделения противника, которые он активно применяет в ходе своих наступательных действий на ряде операционных направлений. То есть, они меняются, это очевидно», – заключил Машовец.