«Это одержимость» – украинский психолог сравнил Зеленского с Гитлером в бункере

В офисе президента Украины боятся возразить одержимому и замкнувшемуся на себе Владимиру Зеленскому, и ситуация уже стала настолько нездоровой, что напоминает фильм «Бункер» о последних днях Адольфа Гитлера.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский психолог Олег Хомяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Постоянно пытаются подать эту а-ля «жёсткую дипломатию» президента, когда он говорит «fucking Putin», и с какими-то «вы нам должны», «вы нам обязаны» и всё остальное, как что-то очень классное и крутое. Пытаются выстроить такого крутого и классного парня – нам здесь показать. Но я смотрю на другую сторону медали: а никто не спешит нам сильно много давать оружия, нас не заливают F-16 и всем остальным», – отметила ведущая.

Она спросила, насколько в мире эффективна такая дипломатия, и стоит ли команде Зеленского «одуматься».

«Одуматься невозможно. Это одержимость. Второе, это не дипломатия. То есть система власти Зеленского связана с тем, что он везде компетентность подчиняет своим интересам. Поэтому у нас нет дипломатии в чистом виде, у нас есть Зеленский. Естественно, дальше с его авторитарным подходом, люди форматируются вокруг него, потому что нельзя говорить нехорошие вещи (это традиционная вещь – тоталитарный, авторитарный лидер, вокруг него советники), потому что они боятся. В результате чего лидер теряет независимый взгляд и дальше погружается в свои собственные фантазии. …Он актёр, и на это рассчитывает, и дипломатия обслуживает шоу уже. Второе, мы говорим о продукте, к которому привык Зеленский – это уровень «Слуги народа», определённого уровня продукт, вот, он на таком уровне и действует. Он просто не подозревает, что такого рода продукт, например, в Украине, может быть, и будут смотреть, но на Западе, наверное, не будут смотреть. То есть, если посмотреть сериал «Слуга народа», это нарезка сюжетов между собой не связанных, чистой воды шизофреническая реальность», – сказал Хомяк.

По его словам, проблема в том, что Зеленский настолько замкнулся в собственных представлениях, что считает такую подачу «красивой» и даже не пытается войти в положение других и посмотреть на себя со стороны.

«Как это выглядит, когда при массовом обвинении в коррупции, ты заявляешь, что у нас нет коррупции, мы победили коррупцию. Ты же просто выглядишь глупо. Но уже никто из окружения не может сказать «не говорите это», потому что боятся, наверное. Тебе говорят, что мы не верим, а ты начинаешь усиливать это «Путин – террорист». Для нас – террорист, а другие государства с ним договариваются, они боятся ядерного оружия, ещё чего-то. И вообще, у них планы есть, у них Китай, и им другой интерес совершенно. Ну, встройся, подумай об этих планах-схемах, найди место, где там, откуда ты можешь влиять. Нет. Ну, естественно, это не работает. Это хорошо для внутренней картинки, но нас же интересуют западные партнёры. Например, в начале войны президент появляется в международных сообществах в военной форме. Да, оно было адекватно. Но дальше это уже выглядит как шоу. Одень костюм, тем более в смокинге выглядишь суперски», – считает психолог.

Тем не менее, по его словам, Зеленский ничего не хочет слышать, и в команде назревает раскол. Психолог привёл в пример один из фильмов, где один из героев «мафиози-психопат» говорил, что даже ему нужен в команде человек, который будет говорить правду, «спокойное независимое мнение».

«Это говорит психопат и бандит, который понимает, что рядом должен быть кто-то, кто [выскажет] спокойное, независимое мнение. Ну, в «Крёстном отце» это консильери там был. И это криминальная структура, в которой озабочены безопасностью. И когда таких людей убирают, мы получаем нездоровую ситуацию. Но когда в этой нездоровой ситуации журнал «Time» (статья о Зеленском авторства Саймона Шустера – ред.) говорит, что некоторые люди внутри этой команды не согласны, это говорит о том, что там уже распад начинается. Я не буду сейчас, чтобы не травмировать, нехорошие примеры приводить из фильмов про бункеры, но это уже было показано», – заключил Хомяк.