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Таращанский парк Киева, который в рамках декоммунизации хотят переименовать в Таврический, не должен носить такое название, потому что Тавридой называла Крым российская императрица Екатерина Великая, основавшая одноименную губернию после включения полуострова и всего северного Причерноморья в состав России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Получилось так, что с декоммунизации мы прыгнули в колонизацию. Это очень странный пример, просто, люди не знают, наверное. Там есть какая-то группа экспертов, которая предложила и рекомендовала киевлянам голосовать за название парка Таращанец, которое нужно было изменить, потому что то название какого-то советского бронепоезда. Поддержали три варианта, один из которых был парк Таврический… Я был просто немного в ступоре, потому что Таврический – это официальный титул графа Потемкина, палача украинцев и крымцев, человека, который получил этот титул Таврический от Екатерины за его участие в организации геноцидов казачества и кырымлы», – негодует меджлисовец.

«По версии Екатерины, которая строила этот рейх, никакой Украины не было, а была Малороссия, и никакого Крыма не было – это была Таврия. А Таврида – это север крымского государства и юг украинского государства, это Причерноморье так называемое. Эту территорию назвали Тавридой, абсолютно искусственно… Таврия и Таврический – это антиукраинское, это колонизаторский абсолютно словесный набор, от которого нам нужно избавляться, а люди не знают – им просто показалось, что Таврия – это красиво, футбольный клуб такой был, и что это красивое слово. Но это слово означает оккупацию Украины, геноцид украинцев и крымцев, это море крови, горы мертвых тел, уничтоженная культура, история, это переименование Украины на Малороссию, Крыма на Таврию. Мы не можем снова прыгать на эти грабли», – заявил Муждабаев.