«Это опасно» – Лукашенко забраковал казахстанский сценарий транзита власти

13.11.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет использовать казахстанский опыт транзита власти.

Об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами России, Украины, Молдовы и Казахстана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет, вдруг я не откажусь. Я просто, когда надо уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг – это опасно. Детально, с принятием конституции и прочим по срокам я планирую сейчас объявить на Всебелорусском народном собрании, как мы будем двигаться и при каких условиях. Они сейчас вырабатываются.

Но ни в коем случае не под давлением. Ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы бросить людей и уйти. Бежать я никуда не собираюсь и не убегу», – сказал Лукашенко.

Он также заявил, что не будет назначать приемника.

«Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет – так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», – уверяет Лукашенко.

Ранее он пообещал строителям метро «новые выборы», а политзаключенным в СИЗО – то, что он не будет выдвигаться на новый срок.