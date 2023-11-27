«Это опасно» – на Украине уже открыто обсуждают президентство Залужного

Игорь Шкапа.  
27.11.2023 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный фактически может стать гарантированным президентом страны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный фактически может стать гарантированным президентом страны. Об этом в эфире...

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Он считает, что главной причиной трений между военным и политическим руководством Украины является «видение хода войны».

«Военные в основной своей массе поддерживают Залужного, настаивают на переходе к позиционной войне, настаивают на том, что нынешних резервов и ресурсов недостаточно для наступления. Политики говорят о том, что надо продолжать освобождение захваченных территорий, надо продолжить наступать», – сказал эксперт.

По его словам, военные опасаются, что на них могут возложить ответственность за неудачи на фронте.

«Военные сегодня боятся оказаться крайними, оказаться в ситуации, когда в какой-то момент из офиса [президента] скажут: «А вы знаете, это из-за военных, из-за генералов контрнаступление было не очень успешно, из-за этого мы не достигли своих целей. Мы, политики, сделали все, что могли».

Поэтому военные сразу предупреждают, в какой-то мере оправдываются, что не мы тому виной, мы сделали все, что нужно в тех условиях и той ситуации», – говорит политолог.

Кроме того, он обращает внимание на политическую составляющую.

«Потому что Залужный является сегодня главным – фактически единственным оппонентом Зеленского в случае проведения президентских выборов. А если нынешний президент Зеленский каким-то образом не будет в них участвовать, то Залужный практически гарантированный президент Украины, несмотря на то, что качество и опыт этого человека – он не намного лучше нынешнего.

И я, например, с опаской могу прогнозировать президентство Залужного как еще один период неопределенности и серьезных возможных рисков, если это президентство случится», – резюмировал Бортник.

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