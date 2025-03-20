«Это ошибка»: немецкий генерал о возобновлении помощи США Украине

Елена Острякова.  
20.03.2025 14:40
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Возобновление поставок оружия и разведданных на Украину было ошибкой США.

Об этом четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью Флавио фон Вицлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Возобновление поставок оружия и разведданных на Украину было ошибкой США. Об этом четырехзвездочный генерал...

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«Я также считаю ошибкой то, что сразу после объявления украинско-американского предложения о перемирии поставки оружия и, прежде всего, предоставление информации разведывательных служб были немедленно возобновлены.

Это не имеет особого смысла и даже не соответствует смыслу прекращения огня. Прекращение огня должно в основном заморозить статус кво, а затем привести к положительному результату переговоров. Здесь были допущены некоторые искусственные ошибки со стороны США. Можно только надеяться, что два президента разберутся с этим», – сказал Куят.

Он опасается, что военные провокации могут остановить переговорный процесс.

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