«Это ошибка»: немецкий генерал о возобновлении помощи США Украине
Возобновление поставок оружия и разведданных на Украину было ошибкой США.
Об этом четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью Флавио фон Вицлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я также считаю ошибкой то, что сразу после объявления украинско-американского предложения о перемирии поставки оружия и, прежде всего, предоставление информации разведывательных служб были немедленно возобновлены.
Это не имеет особого смысла и даже не соответствует смыслу прекращения огня. Прекращение огня должно в основном заморозить статус кво, а затем привести к положительному результату переговоров. Здесь были допущены некоторые искусственные ошибки со стороны США. Можно только надеяться, что два президента разберутся с этим», – сказал Куят.
Он опасается, что военные провокации могут остановить переговорный процесс.
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