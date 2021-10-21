«Это оскорбительно». Бородай выступил против искусственных барьеров на границе с ЛДНР

21.10.2021 08:19 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Чудовищные очереди на границе между республиками Донбасса и РФ – это искусственно созданные барьеры, которые надо ликвидировать в самое ближайшее время.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил экс-премьер-министр ДНР, а ныне депутат Госдумы РФ и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю массу проблем, с которыми надо справляться в первую очередь. Об одной из них я говорил ещё летом, потому что она вызывает бешенство не только у тех людей, которые оказываются в этих историях, но и у меня. Потому что это просто оскорбительно. Потому что, извините, чтобы переехать из Донецка или Луганска в РФ, граждане РФ вынуждены были отстаивать огромные чудовищные хвосты, очереди, которые часто длились 7, 10, 12 часов. Просто для того, чтобы гражданин России мог бы приехать к себе на Родину в Россию», – возмутился депутат.

«Кроме всего прочего, представьте, как люди себя чувствовали себя в этих очередях, особенно летом под солнышком Донбасса, жарким. Там «скорые» бабушкам приходилось вызывать. Это верх проблем, а их много на самом деле. Есть проблемы интеграции экономики Донбасса в экономику России, она ещё не закончена, мягко выражаясь, но она идёт, и здесь есть колоссальные очень позитивные перемены», – добавил Бородай.