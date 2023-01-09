«Это особо опасно»: российский генерал о новых кассетных снарядах у ВСУ

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Появившиеся на вооружении Украины шведско-французские артиллерийские кассетные снаряды (АКС) Bofors 155 Bonus, который сами наводятся на бронеобъекты противника, представляют серьезную опасность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев, давая оценку появившейся информации о применении украинскими формированиями в ДНР этих снарядов.

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«Пока неизвестно, сколько таких снарядов имеется в артиллерийских подразделениях Вооруженных сил Украины. Можно лишь предположить, что определенная партия в количестве не менее 100 единиц для апробации АКС в зимних условиях уже доставлена в Донбасс. Подобные снаряды совместно разработаны специалистами из Франции (компанией Nexter) и Швеции (Bofors) и стоят на вооружении армий, помимо стран-разработчиков, в Вооруженных силах США, Норвегии и Финляндии», – сказал генерал «Независимой газете».

Он добавил, что, по имеющейся в публичном доступе информации, разработки подобных кассетных управляемых боеприпасов ведутся в РФ, КНР и Индии.

«Но сейчас нет никакой достаточно полной информации о том, в какой стадии такие разработки и приняты ли такие снаряды на вооружение», – отметил эксперт.

По его словам, о поставках этих снарядов на Украину не сообщалось, а потому их применение могло оказаться неожиданностью для ВС РФ.

«Это особо опасно, если Москва предпримет внезапное стратегическое наступление. А на направлении главного удара только один залп артиллерийской батареи ВСУ (6–8 орудий) 155-мм гаубиц в сторону наступающих, к примеру, способен поразить целую танковую роту (10–13 бронемашин типа Т-72), которая будет совершать марш или развертываться в боевой порядок. Боеприпас с помощью тепловой головки самонаведения летит по навесной траектории на работающий двигатель бронеобъекта, поражает его, возникает пожар, детонация, и цель поражена – таков один из алгоритмов работы АКС Bofors 155 Bonus», – предупреждает Неткачев.

Ранее о применении в районе Марьинки и Авдеевки «Bofors 155 Bonus» сообщил экс-заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

При этом он уточнил, что система наведения поражающих элементов основана на двух основных принципах:

«1. Инфракрасные датчики, то есть тепловизионное наведение. Необходимо скрывать тепловой след. Слышал, что если техника находится на одном месте в укрытии, то под маскировочную сеть можно добавить плотный полиэтилен, который скроет тепловой след. Не знаю, насколько эффективен этот способ, но опытные офицеры так считают. 2. Лидар, то есть визуальное определение объекта из списка визуальных образов заложенных в память головки наведения. Кстати. Обычная маскировочная сеть, которая размоет силуэт бронетехники с этим справляется».