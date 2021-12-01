«Это откровенная маниловщина и глупость», – экономист о речи Зеленского в Верховной Раде

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Новости Украины

До 10 декабря в Верховной раде будет зарегистрирован законопроект о создании экономического паспорта. Об этом, выступая с ежегодным посланием, заявил президент страны Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Зеленского, суть закона в том, что плата за использование природных ресурсов будет перечисляться на счета детей граждан Украины. Использовать эти средства они смогут после наступления совершеннолетия, но только для получения образования или покупки собственного жилья.

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«Впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно ему эти средства, плата за использование наших недр, будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины», – заявил Зеленский.

По мнению украинского экономического эксперта Александра Охрименко, идея Зеленского не выдерживает критики – у Украины нет столько ресурсов, чтобы накопить какую-нибудь серьезную сумму на счетах детей.

«Это откровенная маниловщина и глупость. Даже Россия со своей нефтью и газом не может себе это позволит. В ОАЭ это работает только потому, что там много нефти и очень мало местного населения. В Украине нет таких больших природных ресурсов, чтобы сделать, как в ОАЭ. Если даже сделать эти «экономические паспорта украинца»… то там можно накопить за 18 лет сумму не больше 1000 гривен (около $35, – прим. ред.). Глупая затея», – написал Охрименко в своем блоге.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко при этом подчеркнул, что затея Зеленского может обернуться такой же пустышкой, как некогда обещанная передача госдач детям-сиротам, обещанная президентом: «Зеленский сначала детям отдал государственные дачи, а теперь они начнут пользоваться средствами от государственных недр. Все детишкам».