«Это паралич!» – в Киеве возмущены падением интереса Запада к войне

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Западные политики не оправдывают надежд Киева.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт-международник Максим Несвитайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот визит Байдена в Германию, встреча с Шольцем, Макроном – думаю, ну, тут должно что-то прозвучать. Хоть что-то. А в результате было вообще ни о чём. Мы не услышали ничего, о чём можно было бы предметно поговорить», – пожаловался международник.

«Можно допускать, конечно, что что-то осталось в секрете, но какие-то решения были приняты. Но больше выглядит, что у наших партнёров какой-то паралич. Потому что Трамп опять серьёзно претендует на победу в выборах, и они ни о чём не хотят договариваться, ждать завершения избирательной кампании и потом уже отталкиваться от новых реалий», – подытожил Несвитайлов.