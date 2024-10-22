«Это паралич!» – в Киеве возмущены падением интереса Запада к войне

Вадим Москаленко.  
22.10.2024 10:36
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Западные политики не оправдывают надежд Киева.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт-международник Максим Несвитайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные политики не оправдывают надежд Киева. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский...

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«Этот визит Байдена в Германию, встреча с Шольцем, Макроном – думаю, ну, тут должно что-то прозвучать. Хоть что-то. А в результате было вообще ни о чём. Мы не услышали ничего, о чём можно было бы предметно поговорить», – пожаловался международник.

«Можно допускать, конечно, что что-то осталось в секрете, но какие-то решения были приняты. Но больше выглядит, что у наших партнёров какой-то паралич. Потому что Трамп опять серьёзно претендует на победу в выборах, и они ни о чём не хотят договариваться, ждать завершения избирательной кампании и потом уже отталкиваться от новых реалий», – подытожил Несвитайлов.

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