«Это – пат. Проигрыш смерти подобен» – Карасёв пытается быть оптимистом

Новости Украины

В связи с утратой ключевыми европейскими идеологами и спонсорами вооруженного противостояния с РФ влияния в правительственных кругах, Киеву пора настраиваться либо на войну на истощение, либо на переговорный процесс.

Об этом в рамках пресс-конференции в Киеве заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему такой пат, почему нельзя дать победить Путину? США не могут проиграть сегодня на Украине России, Китаю, потому что это будет за год второе беспощадное поражение США после Афганистана. Это не только подорвет позиции Байдена, демократии, но и гегемонии западного свободного мира и однополярности. Это полностью перечеркнет ситуацию в мире, поэтому США не могут проиграть. Путин тоже не может проиграть, потому что в этом случае, Россия падет. Не говорю о власти Путина, персоналистском режиме его. Тогда все, начнется развал. Но и Украина не может проиграть. Мы тоже не имеем права на это. Значит, в этой ситуации, это будет продолжаться долго, с переводом войны на истощение», – выразил опасение он.

С другой стороны, на европейских площадках политолог отметил явную усталость от происходящего.

«Мы видим, что и у нас есть усталость, и в мире есть усталость, и в Европе есть усталость от этой войны на истощение. Отставка Джонсона. Что, кстати, характерно? Ни один из претендентов на должность премьера, на место Джонсона, вчера на вопрос «Готовы ли они предоставить место в своем правительстве Джонсону?» не ответил положительно. Не хотят. Марио Драги (Марио Драги – премьер-министр Италии – ред.) тоже не хочет (больше оставаться при власти – ред.). Итальянский президент его умоляет, чтобы остался на должности, а он не хочет. Знаем о (стоящем на повестке дня – ред.) вопросе в Национальной ассамблеи Франции – не оптимистичный для Макрона. У Шольца. Так что, есть (проблема – ред.) в том, готова ли Европа к войне на истощение. Или готова наполовину», – негодовал Карасев.

«Значит, в такой ситуации, либо ждать войну на истощение, либо будут готовиться к тому, чтобы перевести войну в другую форму, но для этого нужно закрепить или усилить свои переговорные позиции для того, чтобы уже на дипломатическом столе вырвать лучшие условия для перемирия или мира. Два – три месяца будет ограниченная эскалация, ставки будут расти и уровень военно-политических или оперативно-тактических целей – тоже», – констатировал эксперт.