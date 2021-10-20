«Это плевок в лицо Франции и Германии!» – украинский МИД обвиняет Лаврова

20.10.2021 12:50 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

МИД Украины выступил с истеричной реакцией на слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который назвал бессмысленной переговоры по Донбассу с нынешним украинским руководством, демонстрирующим полную недоговороспособность.

Сегодня на брифинге в Киеве глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вместе с представителями Франции и Германии готов к встрече «Нормандском формате», обвинив в заминке своего российского коллегу Сергея Лаврова.

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«Мой российский визави, Сергей Лавров назвал инициативу Украины по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, цитирую, «потоком сознания». Я напомню, что Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров «Нормандского формата». Французский министр готов, немецкий министр готов, я тоже готов к этой встрече. И мы настроены конструктивно. А Сергей Лавров, к сожалению, показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнование со своим собственным спикером в совестной эквилибристике. Потому слова Лаврова – это просто плевок в лицо Франции и Германии. Лидеры четко договорились, что должна состояться министерская встреча, которая подготовит почву для саммита. В то же время мы до сих пор не получили сигналы от России по готовности к ее проведению. Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров государств «Нормандского формата» Призываю своего российского коллегу согласиться на проведение встречи министров «Нормандского формата» и сесть за стол переговоров», – заявил Кулеба.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что политика Украины и ее подход к «Минским соглашениям», а также позиция Берлина и Парижа, допускающего саботаж договоренностей украинской стороной, делают бессмысленным «Нормандский формат».