«Это плевок в лицо»: Зе-банда оценила жизнь граждан Украины меньше, чем россиян

22.01.2020, Киев, Игорь Петров

Семьям погибших пассажиров и членов экипажа украинского «Боинга» сбитого в Иране выплатят компенсацию гораздо меньшего размера, чем была выплачена семьям погибших в результате авиакатастрофы российского ТУ-154 авиакомпании «Сибирь», сбитого украинской ПВО в 2001 году.

Об этом на телеканале Я-UA заявил бежавший из Донбасса в Киев майданщик Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Гончарук заявляет, что семьям погибших выплатят по 200 тысяч компенсации. Это плевок в лица украинцев. И Украина, и Иран подписывали Монреальскую конвенцию, согласно которой, компенсация погибшим – в размере 170 тыс у.е.

Давайте вспомним печальный случай над Черным морем, когда был сбит российский ТУ-154 авиакомпании «Сибирь». Я назову сумму, которую выплатила Украина России и Израилю – 7,5 и 7,8 млн долл.

У меня возникает вопрос – уважаемые, если мы жизнь граждан России оцениваем в 7,5 млн долл., и жизнь граждан Израиля – в 7,8 млн долл., то почему жизнь граждан Украины и обязательства перед семьями погибших оценены в 200 тыс», – сказал он.