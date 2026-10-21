Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

И в прежней, и в нынешней администрации США были люди, которые считали, что Америка не должна допустить сближения русских и китайцев.

Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий спросил, может ли Дональд Трамп шантажировать китайского лидера Си Цзиньпиня созданием потенциального альянса между КНР и РФ.

«Мы знаем, что были люди в администрации Трампа, как были люди и в администрации Байдена, которые считали, что можно привлечь Кремль к нам, чтобы работать с нами против Китая. И Путин просто этим не интересуется. Он считает, что у него есть более или менее надёжный партнёр, и он видит западных руководителей как слабых», – сказал Хербст.

По его мнению, и дизельную сделку, и перебои со «Старлинком» в Москве восприняли как свидетельство слабости позиций США.