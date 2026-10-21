«Это плохо для нас». США не удалось соблазнить Путина союзом против Китая

Игорь Шкапа.  
21.10.2026 12:46
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США


И в прежней, и в нынешней администрации США были люди, которые считали, что Америка не должна допустить сближения русских и китайцев. 

Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

И в прежней, и в нынешней администрации США были люди, которые считали, что Америка...

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Ведущий спросил, может ли Дональд Трамп шантажировать китайского лидера Си Цзиньпиня  созданием потенциального альянса между КНР и РФ.

«Мы знаем, что были люди в администрации Трампа, как были люди и в администрации Байдена, которые считали, что можно привлечь Кремль к нам, чтобы работать с нами против Китая. И Путин просто этим не интересуется. Он считает, что у него есть более или менее надёжный партнёр, и он видит западных руководителей как слабых», – сказал Хербст.

По его мнению, и дизельную сделку, и перебои со «Старлинком» в Москве восприняли как свидетельство слабости позиций США.

«Это плохо для нас, для вас это ужасно. Для нас это плохо, и в Европе, и вокруг мира, потому что Россия работает против нас повсюду», – заявил Хербст.

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English version :: Читать на английском «Это плохо для нас». США не удалось соблазнить Путина союзом против Китая

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