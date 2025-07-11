Российская армия и промышленность быстро адаптируются к любым изменениям на поле боя.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил секретарь Львовского городского совета, член запрещенной в РФ неонацистской партии ВО «Свобода» майор ВСУ Маркиян Лопачак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С каждой неделей, с каждым месяцем все же значительно возрастает количество использования дронов-камикадзе, различных роботизированных систем. И это действительно нарастает.

Причем хуже всего, что оно увеличивается с двух сторон. Враг не спит и все ноу-хау, которые применяет украинское войско, которые начинает удачно применять.

Враг максимально быстро получает эти все технологии, крадет эти мысли и, что хуже всего, они научились максимально быстро и эффективно это масштабировать в промышленных государственных масштабах», – сказал Лопачак.