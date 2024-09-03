«Это почерк Московии!» – Тягнибок даже на фронте продолжает копать «кремлёвский след» в убийстве Фарион

Тарас Стрельцов.  
03.09.2024 15:46
  (Мск) , Ивано-Франковск
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Дзен, Политические убийства, Украина


Как бы то ни было – напрямую, косвенно или через посредников, оружие в руки убийцы львовской бандеровки Ирины Фарион якобы вложил Кремль.

Об этом на телеканале «Галичина» заявил главарь националистического ВО «Свобода» Олег Тягнибок, ныне находящийся на Запорожском направлении в звании майора ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как бы то ни было – напрямую, косвенно или через посредников, оружие в руки...

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«Нас интересует не только исполнитель этого ужасного преступления. Выстрел в висок не просто гражданину нашего государства, Ирина Фарион было знаковой фигурой, она в тылу держала свой фронт, наш фронт защиты украинского языка и национальной идентичности. Лично для меня нет сомнений, что направляли руку убийцы Кремль и Москва, для которой очень выгодно, согласно их исторических традиций, уничтожать таких людей идеологически мощных. …

Это почерк Московии. Они всегда находили всяких манкуртов, предателей среди украинцев, которым вкладывали в руки оружие, которые уничтожали наших ведущих идеологических, политических и общественных деятелей. …Влияние на убийцу кремлёвский фсбшных сил или напрямую или косвенно, или через определённых посредников был однозначно», – уверен Тягнибок.

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