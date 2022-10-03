«Это подло. Мне воткнули нож в сердце» – херсонец Полунин считает, что МИД РФ «прогнулся» под узбеков

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Будущий худрук балетного училища на мысе Хрустальном в Севастополе, звезда мирового балета, уроженец Херсона Сергей Полунин получил запрет выступать на главном концерте в Москве, который состоялся накануне в честь присоединения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Причиной стало обращение МИД Узбекистана после выступления в Ташкенте, где артист показал танцевальный номер на песню «Встанем», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана подняли скандал из-за песни, отказались выплатить гонорары танцовщикам и пригрозили судом.

«Все это потому, что я решил станцевать под песню «Встанем» про погибших русских солдат, которые защищают нас, нашу Родину. У меня просто нет слов, – пояснил артист. – Я не люблю рассказывать про такие вещи, но когда страна находится в таком состоянии и в трудном положении, в котором нужно помогать, понимать, и у работников фонда хватает ума орать, когда поется про погибших русских солдат, я очень хочу помощи от русского посольства в Узбекистане. Мы не должны прогибаться под такие вещи, не должны позволять так поступать с русскими артистами, с русской культурой. Тем более, людей работающих на культурный фонд Узбекистана и людей Узбекистана, у которых отцы и деды погибали во время Великой Отечественной войны и были одними из самых верных и отважных. Так себя вести – это позор. Я счастлив, что станцевал под эту песню и буду под нее танцевать».

Однако спустя несколько дней, в Москве за час до концерта на Красной площади по случаю вхождения новых субъектов в состав РФ Полунину сообщили, что его выступления не будет. Как оказалось, причиной стало обращение МИД Узбекистана после концерта в Ташкенте по жалобе Фонда культурных инициатив Узбекистана.

«МИД Узбекистана написал в МИД России и, к большому моему сожалению, МИД России прогнулся и запретил моё выступление на концерте по случаю воссоединения Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР с Россией. Мне от этого очень больно, неприятно, я аж задыхаюсь. Это такой нож в сердце от своих, – отметил Полунин. – Ребят, я же вас защищал, я танцевал песню про погибших русских солдат, и я не прогнулся. Я ничего плохого сделать не хотел, я показал те номера, которые были запланированы у меня в программе. Когда меня начали судить, оскорблять, шмонать моих рабочих в аэропорту, отменили провожающих артистов, не заплатили – я не прогнулся. Я начал защищать русских. Потому что верю всем сердцем в нашего президента и в Россию. Когда меня попросили станцевать для президента в Севастополе, я приехал и станцевал. Мне запретили после этого возвращаться домой в Херсон, я до сих пор не видел своих бабушек и отца. Я до сих пор несу убытки, потому что все мои проекты закрыли, отменили все мои фильмы. Я не прогнулся. Когда началась специальная военная операция, я не прогнулся и вернулся в Россию, чтобы поддержать русских, поддержать нашего президента. Когда в английских СМИ писали гадости про Россию, про нашего президента, я набил на груди себе татуировку (портрет Путина). Потому что я всегда защищал то, во что я верю. Я верный, меня попросили стать директором школы в Севастополе – я решил помочь. Я спонсирую половину детей в школе. Когда девочка из Мариуполя приехала в Севастополь, просидевшая в бункере месяц, я её спонсирую. Я не прогнулся. Когда я станцевал запланированный номер в Узбекистане, и меня начали унижать, орать на русских артистов и судить меня – я не прогнулся. Нельзя бросать своих. А когда МИД Узбекистана написал в МИД России – вы прогнулись, отменили моё выступление. Я мечтал, чтобы Херсон стал Россией, а вы кинули своего человека. Я верный, я не кину нашего президента, я буду защищать наших солдат, буду продолжать танцевать этот номер. Если мы будем так прогибаться, если мы будем давать в обиду наших людей, ничего хорошего не будет. Когда человек заступается за русских солдат, вы ему даёте пощёчину и убираете его с праздника. Подло. Больно».