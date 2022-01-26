«Это подрыв суверенитета»: Госдеп перешел к прямым угрозам Белоруссии

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Новости Украины

США угрожают Белоруссии «быстрым и решительным ответом», если власти этой страны разрешат российским войскам провести наступление с ее территории на Украину.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда дело доходит до Белоруссии, мы четко выражаем нашу озабоченность в связи с наращиванием военной мощи в том, что должно быть независимой, суверенной страной. Ввод российских войск в Белоруссию вызывает глубокую озабоченность. Это угрожает суверенитету Белоруссии, в некотором роде подрывает ее статус независимой страны», – сказал американский чиновник.

По его словам, Белоруссия «становится все более дестабилизирующим фактором в регионе».

«Мы ясно дали понять Российской Федерации о серьезных издержках, которые они понесут, если будут двигаться вперед, в последние дни мы также ясно дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров. Если бы вторжение началось из Белоруссии, если бы российские войска постоянно находились на их территории, НАТО вполне могло бы пересмотреть нашу собственную позицию в странах, граничащих с Белоруссией», – заявил Прайс.