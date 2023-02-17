«Это подстава!» – Макрон заверещал на США за выход из ДРСМД

Константин Серпилин .  
17.02.2023 20:40
  (Мск) , Мюнхен
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Франция, ЯО


Самовольно разорвав Договор о ракетах средней и малой дальности, США серьёзно подставили своих военных союзников и фактически разрушили всю систему ядерной безопасности.

Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самовольно разорвав Договор о ракетах средней и малой дальности, США серьёзно подставили своих военных...

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«Один из часто не задаваемых вопросов касается ядерного оружия. Российская агрессия произошла в тени ядерных вооружений. Мы, конечно, должны защитить наших союзников. Это серьёзный сигнал, какую роль играют ядерные вооружения в Европе и НАТО?

Потенциал сдерживания Франции играет определённую роль совместно с Великобританией. Мы совместно несём ответственность за безопасность НАТО, хотя американцы играют в этом решающую роль. Я хотел бы, чтобы мы ещё раз подчеркнули ядерную составляющую альянса.

Хочу призвать пересмотреть или переосмыслить наши оборонные доктрины, чтобы обеспечить контроль над вооружениями. Ракеты средней и малой дальности», – вещал французский президент.

Он возмутился, что США самовольно разорвали ДРМСД и фактически подставили Европу под ядерный удар.

«США приняли решение выйти из определённых договоров без нашего участия, хотя они касаются нашей территории. Это говорит о геополитическом меньшинстве, чему надо положить конец. Речь идёт о безопасности Европы, мы должны обеспечивать её вместе со своими партнёрами по НАТО!

Речь идёт о ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности- прим.) Сейчас договор не действует, и эти вооружения ничем не ограничены. Надо сделать из этого определённые выводы, это было бы полезно и для европейской обороны», – резюмировал он.

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