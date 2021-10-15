«Это покушение на весь Русский мир, а не только на Россию» – Климов о резолюции Европарламента

Принципиальное различие между Россией и США состоит в том, что стратегию существования американцев можно назвать «плавильный котёл», тогда как для Русского мира характерна «симфония культур».

Об этом в ходе VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявил глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о духовном наполнении и тех вызовах и угрозах, которые возникают, в моём представлении, они могут быть сведены к двум понятиям. Первое – «плавильный котёл», это – то самое понятие, которое горячо поддерживает Байден, он об этом говорит и публично, и на узких встречах.

Он всё время вспоминает, что Америка – это «плавильный котёл», забывая, что там до этого тоже какие-то люди жили, но они уже все – кто в резервации, кто переплавлен. А другая линия развития, которая более близка Русскому миру – это «симфония культур».

И вот, между «симфонией культур» и «плавильным котлом» есть объективные противоречия. И сейчас на Западе уже не скрывают, что они борются с нами не потому, что здесь… там, коммунисты (коммунисты у нас в парламенте есть, но всё же, большинство – неокоммунисты) и не потому, что здесь Российская империя, но Российская империя тоже закончилась.

Что такое Россия сегодня – каждый думает по-своему, но в любом случае – это не «плавильный котёл». И стремление с нами что-то сделать, увы, остаётся. Причём, это не фантазии сенатора Климова с трибуны, не чтение каких-то романов, а решение Европарламента – официальный документ, их резолюция от 16 сентября.

Там есть слово «Русский мир», оно закавычено, это слово идёт в контексте противника. Этому посвящён отдельный параграф «The Russian World». Мало того, в этой резолюции записано, что цель – превратить нас в подобие Украины, я практически цитату даю. Среди прочего, там очень много конкретных параграфов, посвящённых идеологическому противоборству с нами.

В одном из них прямо написано, они несколько лет назад в основном за ЛГБТ на нашей территории боролись, но воображение расширяется, и количество этих букв должно расти, там же уже 44, по-моему, они насчитали греха, которые мы должны поддерживать, теперь они написали в этой резолюции «ЛГБТ+». То есть, мы должны быть как Украина, мы должны поддерживать ЛГБТ+, и мы естественным образом должны развалиться вместе с Русским миром», – рассказал Климов.

«Это такое их «невмешательство» в наши внутренние дела, – отметил сенатор. – В принципе, это покушение на весь Русский мир, а не только на Россию. Хотя, понятно, что не будет Российской Федерации – и Русский мир не сможет, и наша цивилизация погибнет тогда».

«Поэтому сегодня речь идёт не только и не столько о захвате ресурсов (хотя там тоже об этом думают, там есть ребята, которые только об этом и думают), но надо же всё это – чем-то объяснить. И вот, это, в том числе, объясняется и нашей исторической памятью, и сохранением нашей идентичности, скорее, борьбой с этим», – заключил Андрей Климов.