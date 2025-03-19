Договоренности, которых вчера достигли президенты США и России во время переговоров – это условия, которые выдвигала Россия, а не Украина.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат Верховной рады, нацист Николай Княжицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Княжицкого, отказ от ударов по энергоструктуре – это то, что выгодно России, а не Украине.

«Это полный провал надежд на то, что Путин согласится на полное перемирие. Для Трампа это было бы лучшим выходом, чтобы начать разговор, и Рубио об этом говорил, что нужно перемирие, чтобы начать разговор о дальнейшем мире. Путин отказался от перемирия, а, значит, отказался от дальнейшего мира. Надеяться на что-то легкое в дальнейшем нам будет сложно. На что Путин согласился? Ни на что. Трамп согласился на предложение Путина, потому что Россия давно, на многих международных переговорах настаивала на том, чтобы договориться о так называемом энергетическом перемирии. Россия от этого очень зависит, потому что уничтожить нашу энергетику, несмотря на то, что они наносят много вреда нашим газодобывающим компаниям, пытались уничтожить хранилище на Львовщине, но им это все не удавалось, потому что хранилище глубоко под землей», – утверждал он.