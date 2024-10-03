Это полный провал: в формируемом поляками «Украинском легионе» – слишком мало украинцев

В Украинский легион в Польше вступило слишком мало украинцев, жалуется министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камиш в интервью порталу Wirtualna Polska.

Он отметил, что в вопросе Украинского легиона Польша отвечала за обучение, а Украина – за набор бойцов. Но если Варшава свою часть сделки выполнила, то у украинцев – полный провал. Соединение все еще неукомлектовано.

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«Нет жедающих. Мы не несем ответственности за вербовку. Количество людей, которые должны были согласиться с украинской стороны, слишком мало. Ожидания в начале были очень высокими, что может быть сформирована даже одна бригада, то есть несколько тысяч человек. Однако этого не произошло» , – сетует Косиняк-Камыш.

С одной стороны, несколько тысяч завербованных всего за пару месяцев – вроде бы свидетельствуют о значительном наплыве желающих (если, конечно, цифры правдивые), однако с другой стороны, в 2023 году в Польше проживало около 1,3 миллиона украинцев, и эти несколько тысяч заявок — это лишь 0,1-0, 2% от всей украинской общины в Польше.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, Варшава начинает готовить первую украинскую бригаду, которая будет состоять из добровольцев, поскольку в Польше насчитывается до миллиона украинцев обоих полов. Присоединиться к нему смогут украинцы из других стран Европы. Им, как и другим, предложат контракт с ВСУ.

«Несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников», — убеждал Сикорский публику.

Правда, совсем скоро выяснилось, что гладко лишь на бумаге. В частности, возникло досадное препятствие – рекруты «Легиона» заявили своим польским офицерам, что не пойдут в бой без надлежащего обучения и экипировки.

«Наша армия постоянно с ними на контакте, и уже обязалась их научить и экипировать, а потом их отправят в Украину как подразделение с правом возвращения назад после ротации. Если бы так поступила каждая европейская страна, у Украины было бы несколько бригад», — не растерялся глава польской дипломатии в ответ на эти упреки.

Так что, пока что, Украинский легион существует преимущественно на бумаге, свидетельство чему – свежее резонерство министра обороны Польши.

Остается открытым и вопрос мотивации. Многие украинцы уехали в Польшу нелегально в первые месяцы войны. Существует ли вероятность того, что спасавшиеся от войны вдруг захотят вернуться на Украину сразу на фронт? Если кто-то жил в Польше и хотел воевать за Украину, что мешало сделать это за последние три года?