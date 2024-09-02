«Это ползучий захват Молдовы»: экс-президент РМ о действиях Румынии

Лицемерной игрой назвал бывший президент Молдовы Владимир Воронин попытки президента Майи Санду и партии «Действие и солидарность» откреститься от высказываний члена парламентской фракции Василия Шоймару, заявившего, что после президентских выборов может быть запрещена деятельность Молдавской митрополии, канонически связанной с Русской православной церковью. Это заявление Воронин сделал в эфире программы «Главное» на телеканале TVC-21, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам бывшего президента Молдовы, дело не в высказываниях Шоймару, а в том, что деятельность «Бессарабской митрополии» направляется властями Румынии в целях поглощения Молдовы, а молдавские священники, переходящие в эту структуру в обмен на материальное вознаграждение, совершают Иудин грех.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Бессарабскую митрополию финансируют извне. В каком законе Молдовы допускается финансирование политических партий, телевидения, газет, прессы, всего остального из-за рубежа? Ни в каких законах. А это всё происходит. А эти священники сидят на окладах, потому что в Румынии церковь не отделена от государства. Она финансируется из бюджета. И некоторые священники, слабохарактерные, слабоверующие… Он пошёл туда священником, потому что больше ни на что не способен был. И ещё румыны ему пообещали платить оклады в месяц, причём неплохие. И вот они предают религию, предают нашу веру, даже не предают, а продают. И Василий Шоймару озвучил то, что уже налицо, имеет место быть. Ничего он не придумал из своей головы», – объясняет Воронин.

По его словам, проникновение в Молдову церковной структуры, напрямую подчинённой Бухаресту, как и совместные военные учения со странами НАТО – это ползучий захват Молдовы.

«Это как анаконда своего зверя ловит и глотает. Так и они: там с языком, там с церковью, там вмешательство в наши внутренние дела по различным вопросам, втягивание, совместные учения… А эти, которые управляют – главнокомандующая в юбке, которая отправляет на совместные учения – она что, не знает, что Румыния – это страна НАТО? Она что, не читает статью 11 Конституции о постоянном нейтралитете РМ?», – говорит экс-президент Молдовы.

Отметим, что Бессарабская митрополия была зарегистрирована минюстом Молдовы в 2002 году, при власти президента Владимира Воронина и его Партии коммунистов, когда они располагали конституционным большинством в парламенте. Церковную структуру чужого государства они зарегистрировали, повинуясь решению Европейского суда по правам человека. Кроме того, именно Воронин стал первым президентом Молдовы, посетившим штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Именно под его руководством Молдова в 2006 году подписала Индивидуальный план партнёрства с НАТО.

Воронин заявляет, что при его руководстве Молдова не отправляла войска на учения НАТО, а только военнослужащих в миротворческие контингенты. Тем не менее, именно при его руководстве начали постоянно проводиться совместные учения с военнослужащими НАТО на молдавском полигоне в Бульбоаке, в 10 км от границы с Приднестровьем.