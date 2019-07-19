19.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Украина
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«Это популизм» : мэр Львова отказался занимать твердую позицию по марихуане и проституции

Мэр Львова Андрей Садовый признался, что в молодости пробовал марихуану, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Бегущий Банкир.

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“Опыт такой был, когда мне было более двадцати лет. Но больше не хочу“, – сказал Садовый.

Мэр Львова отметил, что на данный момент Украина не готова к легализации легких наркотиков или проституции.

“Каждое общество должно обладать готовностью к тем или иным вещам. Вот я не уверен, что наше общество сейчас готово к этому. Дискуссия наверняка нужна. И если будет дискуссия, то мы увидим различные позиции и выйдем на какое-то приемлемое мнение. Но сейчас однозначно иметь твердую позицию – это будет нечестно, это будет популизм“, – заявил он.

Садовый однако признал, что такие явления (марихуана и проституция) были всегда и будут в дальнейшем.

“Поэтому государство здесь должно выстроить свою формулу. Вы заставили меня задуматься. Надо готовить общество. Когда идет просветительская деятельность, когда показывают все плюсы и минусы, тогда люди сознательно принимают решение“, – подытожил политик.

В ноябре минувшего года Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала первую лицензию на импорт и реэкспорт сырья и продукции, получаемых из конопли.

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