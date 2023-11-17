«Это пора прекратить!»: Украину парализует от страха при каждом взлёте российских МиГов

Вадим Москаленко.  
17.11.2023 19:13
  (Мск) , Киев
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Даже учебные или дежурные взлёты российских самолётов МиГ над Чёрным морем приводят Украину в панику и на долгое время парализуют всё производство.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже учебные или дежурные взлёты российских самолётов МиГ над Чёрным морем приводят Украину в...

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«Надо отменить воздушные тревоги во время взлётов МиГ-31. Потому что МиГ, который взлетает с ракетой «Кинжал», он предназначен для совершенно других целей.

Президент Путин 18 октября заявил, что самолёты МиГ будут нести постоянное дежурство в Черноморском бассейне. Для чего? Такого рода ракеты не применяются по городам, у них совершенно другая цель. Первая – выгнать стратегические беспилотники, которые там летали и оказывали нам содействие. Они их отогнали.

И второе – после того, как ХАМАС напал на Израиль, группировка из двух авианосцев подошли в зону. Так вот, задача России – это защита своей базы в Сирии. Это основная задача, «Кинжалы» предназначены для уничтожения авианосцев, крейсеров и эсминцев. Это у них основная задача.

Это не по нам, это не по гражданскому населению, а это туда», – сказал Стариков.

Он возмутился, что Украина так боится этих самолётов, что при их взлёте все бегут в укрытия, и экономика оказывается парализованной.

«А у нас… вот мне вчера прервали всю передачу из-за глупости. Они [российские самолёты] ведь теперь будут постоянно в воздухе, они тренируются. Так мы что, всю жизнь остановим? А экономика? Я вижу, работники пришли в метро, сидят, и ничего не делают», – подытожил эксперт.

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