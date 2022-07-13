«Это поразительно» – севастопольский эксперт обвинил чиновников Севнаследия в некомпетентности и вредительстве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Севастополе очередной скандал с памятниками истории и архитектуры, которым чиновники не торопятся придавать охранный статус.

На этот раз Севнаследие не нашло ценности в здании трапезной Херсонесского монастыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Как рассказал на канале и в блогах сообщества «Архитектура Севастополя» его основатель, заместитель председателя севастопольского отделения ВООПиК Степан Самошин, заявку о признании исторической и культурной ценности здания трапезной Севнаследие получило одновременно с еще одним объектом – бывшим домом настоятеля Херсонесского монастыря.

Руководство музея «Херсонес Таврический» затеяло в Настоятельском корпусе ремонт, который не оставил и следа от исторического облика 160-летнего здания. Но Севнаследие признало ценность объекта уже после того, как строители выполнили свою работу. Зданию монастырской трапезной повезло еще меньше – его значимость не оценили.

«Это поразительно: здание имеет очевидную ценность – и художественную, и историческую, и культурную, – подчеркивает Самошин. – Но чиновники из Севнаследия считают его недостойным статуса ОКН. Спрашивается, как это возможно? Очень просто. Раньше выявлением занималась первая секция Совета при Севнаследии, куда входят известные в городе уважаемые эксперты-севастопольцы. Но Севнаследие уже год как перестало собирать ее. Вместо этого в ноябре 2021 года начальник Севнаследия своим приказом утвердила комиссию из троих собственных подчиненных, а также критерии с системой баллов, по которым эта комиссия должна рассматривать заявки. Если заявка набрала 200 баллов – у объекта есть ценность. Насколько эти критерии обоснованы, объективны и вообще законны – это отдельная история, и об этом поговорим в другой раз. Заявка на выявление трапезной набрала 192 балла. Такая сумма стала результатом вопиюще необъективной оценки. По моему мнению, баллы были занижены по пяти критериям, и заявка недосчиталась, как минимум, 60-ти баллов».

Представители охраны культурного наследия занизили баллы по датировке здания и его архитектурно-художественной ценности, проигнорировали авторство и включенность в научный оборот, поставили «ноль» за особое общественное значение.

«То есть история Херсонесского музея, который уже почти 100 лет располагает экспозицию в этом здании, история Херсонесского монастыря не представляют ценности для нашего Севнаследия, – констатирует Самошин. – Ситуация с этой заявкой ненормальная и неприемлемая. Подумайте сами, если они отказали по такому зданию, то откажут и по любому другому. Этого нельзя так просто оставлять».

Координатор сообщества «Архитектура Севастополя» считает необходимым отстаивать ценность монастырской трапезной в суде, пока здание не постигла судьба Настоятельского корпуса. Самошин рассчитывает на помощь неравнодушных севастопольцев, имеющих опыт судебной практики. Однако и он показывает, что доказать ущерб от бездействия или попустительства чиновников не просто. В начале июля фонд «Моя история», курирующий реставрацию и возведение новых объектов в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», наказал бывшего сотрудника на 60 тысяч рублей. Реставратор Анатолий Туманов пытается остановить преобразование территории античного города в развлекательный центр.

Претензии к фонду «Моя история» вызывает не только деятельность на территории музея-заповедника. Внешний вид возводимых на месте исторических зданий корпусов «Нового Херсонеса» вызвала недоумение у жителей Севастополя: почему такой значимый проект не обсуждали с общественностью и не определили его внешний облик конкурсом проектов. «Новые херсонеситы» ведут себя в Севастополе так, будто город нужно отстроить заново, игнорируя здания с исторической, архитектурной, культурной ценности, которые, по идее, должны стать доминантой и ядром всех преобразований.