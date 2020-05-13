«Это последнее паскудство»: Эксперты о попытках США вычеркнуть СССР из числа победителей

13.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Теперь уже очевидно, что Запад подготовил циничную антироссийскую кампанию, которая постепенно разворачивалась к 75-й годовщине Великой Победы.

Не прошло и двух недель с момента совместного заявления президентов США и России, посвященного 75-й годовщине встречи на Эльбе, где лидеры стран заявили о «колоссальных усилиях многих стран и народов» в победе во Второй мировой войне, как Белый дом предпринял беспрецедентную попытку присвоить это достижение представителям англо-саксонского мира.

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В заявлении американской администрации, распространенном накануне Дня Победы, скромно умалчивается даже сам факт участия в войне Советского Союза!

Следующим выступил Пентагон, опубликовав презентацию, в которой говорится, что Германия и СССР вторглись в Польшу, начав, таким образом, войну (про Мюнхенский сговор и оккупацию Чехословакии при согласии Запада – опять ни слова!), а США, высадившись в Нормандии, якобы положили конец нацистской Германии.

Такая подача истории стала уже нормой для США, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, западная пропаганда «пытается поставить на одну доску нацистов и тех, кто освободил Европу».

Заявления американских властей вызвало гнев у миллионов пользователей соцсетей, причем, даже самих граждан США, отмечается в заявлении МИД РФ.

«Свидетельство тому – многочисленные обоснованные отклики на белодомовские твиты со стороны не только россиян, но и знающих историю американцев, а также людей со всех уголков мира. Примечательно, что их корректные и основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют. И делается это в «самой демократической стране», неустанно твердящей о своей «приверженности свободе слова»!».

По мнению историка и политолога Владимира Корнилова, США с первых лет после окончания Второй мировой войны пытаются переписать историю в свою пользу. И, если раньше это вызывало логичное неприятие, в первую очередь в странах Европы, напрямую пострадавших от нацизма, то в последние годы даже в Германии население поддается западной пропаганде.

«Это результат переписывания истории Второй мировой войны, которое ведется на протяжении последних лет. Собственно, это началось сразу после войны, вся эта кампания по присвоению победы американцами, западным сообществом. Но тогда они так грубо не действовали, признавали роль, вклад советского солдата и, кстати, лично маршала Сталина в ту победу.

Сложно было бы у людей, которые все это видели своими глазами изъять память одномоментно. А с десятилетиями все это развивалось, особенно усилилось в последние несколько лет, и особенно забавно наблюдать, что эти самые западные псевдо-историки, политики разного калибра, начинают обвинять нас в том, что это мы, оказывается, переписываем историю, когда вдруг мы заговорили на официальном уровне о роли, скажем, поляков в событиях, которые предшествовали 39-му году. Оказывается, это мы «переписываем историю»!

Но, самое главное, достаточно посмотреть на общественное мнение того периода и нынешнего, чтобы понять, что переписывание истории – это была не наша затея, не мы эту историческую войну начали, но что поделать – нам придется в ней участвовать и как обычно, мы обречены на то, чтобы победить в этой войне.

Нынешние опросы общественного мнения показывают, что на Западе оно резко, кардинально изменилось за последние несколько последних лет, десятилетий. Если открыть известный опрос французов, сделанный в 45-м году, то конечно, подавляющее большинство признало, что роль Советского Союза в разгроме нацизма определяющая. Это при том, что наши войска до Франции не дошли. Но там все это понимали и знали тогда. Я уже не говорю про опросы в Германии, которые проходили там в более поздние годы.

А сейчас, за последние пять лет опрос в ряде стран западной Европы и США показал, что там произошли кардинальные изменения. Оказывается, что это «США разгромили нацистскую Германию», а не советский воин-освободитель!

Ну, в Великобритании, понятно, всегда считали, что это они разгромили, это можно понять, но я посмотрел, что в Германии резко изменилось общественное мнение. Конечно, на это влияют все эти западные пропагандистские кампании. И, самое главное, то, что мы очень долго не реагируем на эти войны исторические и не ставили их во главу угла своей информационной политики. Я думаю, что пришло время резко изменять ее», – заявил «ПолитНавигатору» Корнилов.

Политический обозреватель Александр Чаленко напоминает, что Запад во время Великой Отечественной войны вел двойную игру – с одной стороны, помогал СССР, с другой – затягивал открытие второго фронта, держа камень за пазухой, рассчитывая, что Германия и советская Россия добьют друг друга.

«Понятное дело, что победителями войны вышла антигитлеровская коалиция во главе с СССР, США и Великобританией. В этой тройке главную роль в победе над нацизмом, конечно же, сыграл Советский Союз. Семь из десяти солдат и офицеров Вермахта, которые были убиты во Второй мировой войне, были убиты на Восточном фронте, то есть, на советско-германском фронте. Это уже говорит о том, кто ломал хребет нацизму.

Вне всякого сомнения, если бы не было победы Красной армии под Сталинградом, если бы не было победы на Курской дуге, то не было бы и победы над Гитлером – тут нет даже вопросов.

Мы прекрасно понимаем, что оппозиционные Гитлеру нацисты после того, как дело шло к развязке, поражению Германии в 44-м году, рассчитывали, когда составили план покушения на Гитлера и переворота, на то, что они свергают Гитлера, заключают сепаратный мир с Англией и США, и вновь начинают воевать против Советского Союза. Это говорит о том, кого в Германии видели главным врагом. Не Соединенные Штаты и Великобританию, а именно Советский Союз.

Мы знаем, что и у США, и у Великобритании были планы после войны развязать еще одну против Советского Союза. Почему они не развязали? Потому что народы Европы, народ США не понял бы этого, потому что в глазах европейцев и американцев СССР, его авторитет, был настолько высок – в нем видели главного победителя, ту главную силу, которая привела к разгрому нацизма. Взять и развязать на голом месте войну против победителя нацизма – этого бы не понял никто!

А то, что сейчас говорят США – просто сегодня у них, по прошествию времени, в отличие от корейской, вьетнамской войны люди не помнят Вторую мировую, мало кто о ней знает. Это значит, что она прошла для населения США как бы незамеченной. А если она прошла незамеченной, то это значит, что США понесли мало потерь, недлительное время участвовали в военных операциях против нацистской Германии. Это говорит о том, что они не внесли значительный военный вклад в победу…

Это последнее паскудство со стороны американского руководства делать подобные заявления, потому что это нивелирует память о жертвах, которые понесли все народы Советского Союза», – считает Чаленко.

Сегодняшняя задача России – не допустить переписывание истории и чтить память о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

Один из последних новых грандиозных проектов – строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в парке «Патриот», на территории которого создается галерея «Дорога памяти» длиной в 1418 шагов – в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия.

Это огромный источник информации обо всех событиях Великой Отечественной войны, монумент, который невозможно переписать, в отличие от учебников истории и возвышенных речей работающих на западные гранты журналистов и блогеров.

«То, что сегодня создается храм – это великолепное дело. Создаваемая «Галерея памяти» – это очень важный компонент. В современной практике, в православной и даже католической традиции это вполне нормально, когда воинов изображают в церквях.

Я вообще считаю, что их нужно не только изображать, но и хоронить – известных воинов, которые отдали жизнь за Россию, нужно хоронить в православных храмах. У нас издревле была такая традиция. Например, в одном из севастопольских храмов похоронены адмиралы, герои Крымской войны. Я считаю, что нужно не только, чтобы были визуальные изображения, фрески известных полководцев только в этом храме, но они должны быть и в других храмах по всей России.

Православная Церковь всегда действовала рука об руку с Вооруженными Силами, известные русские святые всегда благословляли воинов на ратные подвиги в деле защиты Отчизны… Мы помним, что Русская Православная Церковь в 41- году, после того, как стало известно о нападении Гитлера, поддержала, обратилась к соотечественникам с призывом защищать Отчизну, мы знаем, что Русская Православная Церковь собирала деньги и передавала их на закупку самолетов, танков, они передавались государству, чтобы на них строилась техника», – добавил Чаленко.