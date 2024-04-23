«Это последний аккорд» – Живов о военной помощи Украине

Любовь Смирнова.  
23.04.2024 19:46
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Зеленский отнюдь не преувеличивал положение дел на фронте, когда говорил о снарядном голоде и неминуемой катастрофе без предоставления Украине нового пакета помощи.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал публицист, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский отнюдь не преувеличивал положение дел на фронте, когда говорил о снарядном голоде и...

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«О чём там речь – это ракеты ATACMS и боеприпасы, в первую очередь, 155 калибра. Это самое главное. Всё остальное вторичное. У них же дефицит боеприпасов начался на целом ряде направлений. Почему дроны стали использовать – потому что боеприпасов стало мало, нечем стрелять из ствольной артиллерии.

И наши руководители говорили о том, что достаточно нескольких месяцев без американских поставок, и война закончится. Они в общем, в данном случае, все говорят одно и тоже. Истина у всех совпадает. Зеленский говорит: дайте нам боеприпасы, иначе катастрофа, фронт рухнет и всё закончится. И в Москве тоже говорят – 2-3 месяца без поставок, и мы победим», – подчеркнул он.

Помимо боеприпасов, Украине крайне необходимы установки ПВО, которые за полгода российские ВКС уничтожили практически полностью.

«Мы же им перещелкали почти всё западное ПВО. Почему мы сегодня попали по телевышке в Харькове? По двум причинам. Во-первых, у нас очень сильно выросла точность наших ракет, во-вторых у них там нет ПВО практически. А почему его там нет? Потому что мы его все уничтожили. На Донецком и Харьковском направлении все установки уничтожены – С300, С200, IRIS-T, Patriot и так далее.

Ещё чуть-чуть такими темпами – и у них бы полностью провалился фронт. То есть мы уничтожаем ПВО – у нас начинает работать бомбардировочная авиация. Авиация забрасывает противника сотнями тонн чугуния. И дальше уже потихонечку мы наступаем. Рано или поздно фронт бы прорвался. Они понимают, что это грозит катастрофой, и выделили помощь. Плюс, это их последний аккорд перед выборами – они уже в ноябре», – подытожил Живов.

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