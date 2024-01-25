«Это позор для США!»: Огрызко требует восстановить финансирование

Отказ конгресса США продлевать финансирование Украины – это не просто опасная для Украины ситуация, а позор.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Огрызко, если Штаты срочно не выделят Украине деньги, то обесценят всю свою предыдущую помощь.

«Тут лучше подойдет слово не «серьезная ситуация», а позорная ситуация. И этот позор полностью ложится на позицию некоторых американских политиков. При том, что мы благодарны американцам за то, что они делают, но то, что происходит сейчас в конгрессе и вокруг конгресса – на самом деле, это не серьезность, это позор.

Потому что это будет означать, что все то, что было сделано, фактически будет сведено на нет. Если у тебя нечем воевать, то ты не можешь ни держать фронт, не можешь тем более вести наступательные действия, не можешь менять ситуацию в свою пользу», – заявил Огрызко.