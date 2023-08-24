«Это позор» – Киев «забыл» о выплатах военнослужащим

Вадим Москаленко .  
24.08.2023 23:47
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Киевское руководство наплевало на принятый законопроект и «забыло» выделить деньги на выплаты некоторым категориям военнослужащих, которые вынуждены сидеть без средств несколько месяцев.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат Верховной рады от партии «Голос» Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство наплевало на принятый законопроект и «забыло» выделить деньги на выплаты некоторым категориям...

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Бобровская напомнила, что два месяца назад Верховная рада приняла законопроект о возвращении выплат разным категориям военнослужащих – однако дальше записи на бумаге дело не пошло.

«Сегодня у нас фактически нет выплат ни за июнь, ни за июль – ни срочникам, ни курсантам, ни ограниченно годным, ни тем раненым, которые сегодня находятся в госпитале.

Более того, полностью утрачено у нас звено инструкторов, для которых положена надбавка к их заработным платам в размере 50-30 тысяч гривен. Об этом Кабмин забыл», – сказала депутат.

Бобровская подчеркнула, что украинское руководство попросту «забыло» о своих гражданах.

«И вот, интересная получается история, то есть Кабмин нам запрещает выезжать за границу, но Кабмин полностью игнорирует, закрывает глаза, не читает закон, который принимает Рада. Мне представляется это позорным», – подытожила она.

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