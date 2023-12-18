«Это позор»: на Украине шокированы отсутствием посла в Лондоне

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Во многих западных странах, оказывающих Украине поддержку в войне против России, до сих пор нет украинских послов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила глава комитета по иностранным делам Верховной рады прошлого созыва Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, как получилось, что Украина не имеет посла в Британии, которая столько помогает в войне против России.

«Вопрос давно перезрел. И мне кажется, президент должен принять решение. В Британию надо отправлять кого-то, кто уже имел должность, например, министра. Кто обладает большим доверием, потому что коррупционеров там не ждут. Ещё я бы вспомнила Норвегию. Потому что сейчас, когда будет спад финансирования США, есть страны, которые могут давать нам кредиты под очень мизерные проценты, и Норвегия – одна из этих стран. А там до сих пор нет посла. Есть стратегические страны, где нет наших военных атташе, как например Южная Корея», – сказала Гопко.

Она подчеркнула, что вместо дешёвой рекламы украинский президент должен заняться вопросами дипломатии.

«Потому что это позор. Это вредит нашим национальным интересам.

Вы знаете, кто исполняющий обязанности посла в Британии? Сын господина Демченко, который имеет очень сомнительную репутацию», – пожаловалась депутат.

По всей видимости, речь идет о дипломате Руслане Демченко, которого называют лоббистом Харьковских соглашений, продливших базирование ЧФ РФ в Севастополе. После свержения президента Януковича он был советником Петра Порошенко. А после победы на выборах Владимира Зеленского занимал должность замсекретаря СНБО.