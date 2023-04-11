«Это позор» – раненые ВСУшники неделями мучаются в очередях в госпитали

Вадим Москаленко .  
11.04.2023 21:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Из-за повального воровства, коррупции и нехватки медперсонала возвращающиеся с войны раненные и искалеченные украинские военные вынуждены стоять в недельных очередях, чтобы попасть на приём к врачу.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за повального воровства, коррупции и нехватки медперсонала возвращающиеся с войны раненные и искалеченные украинские...

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«Количество раненых, наших героев военных, оно катастрофическое, и нам давно нужно системно решить проблемы бюрократических процедур, которые существуют в военно-врачебных комиссиях.

К вашему сведению, мы посетили с коллегами все военные госпитали. Военных врачей не хватает, а в ВВК стоят очереди к врачам. И мы понимаем, почему? Там есть элемент коррупции и элемент злоупотреблений, а в это время наши военные стоят в очередях», – возмутилась Геращенко.

Её слова подтвердил депутат Егор Чернев, рассказав, что даже безрукие-безногие инвалиды вынуждены неделями стоять в очередях в госпитали.

«Наши раненые действительно стоят в очередях. Вы бы видели… Здесь недалеко, сходите в госпиталь, который находится на Печерске. Посмотрите, какие очереди, ампутанты стоят в очередях.

Это позор, это нужно решать не сегодня, а вчера надо было быть… решать», – негодовал нардеп.

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