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На Украине царят пораженческие настроения более сильные, чем в феврале 2022 года, когда российская армия стояла под Киевом.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады Украины заявила депутат Верховной рады от партии «Голос» Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что случается во время великой войны последнего года, и во время российско-украинской войны, которая продолжается с 2014 года – это все следствие большой долгой политики. В частности, эта политика сегодня продолжается и в Верховной раде имеющейся «пятой колонной» в этом зале, у кого до сих пор есть мандаты, которые до сих пор представляют украинский народ, к сожалению, и за это стыдно и позорно. Такое случается и в областных советах, начиная от Одесской области, заканчивая Ровенской, где расформируют национал-патриотические заведения, воспитывающие молодежь», – возмутилась депутат.

По ее словам, многие украинские регионы всё ещё являются «рассадником Русского мира».

«И хотела бы привести в пример вам сегодня Сумскую область, которая, к сожалению, на сегодня не имеет главы. Но более того, именно эта область представляет собой большинство глав общин, которые представляют нашего бывшего коллегу Андрея Деркача, который имеет подозрение и от украинского законодательства, и от Соединенных Штатов Америки. К сожалению, именно там и кроется большая клика Русской церкви, Православной церкви», – добавила Бобровская.

Он подчеркнула, что настроения сейчас хуже, чем год назад, в начале СВО, когда российские войска стояли под Киевом.

«Поэтому перед тем, когда мы просим весь мир обратить внимание на нас, давайте мы сами обратим внимание на свое поведение. Мне представляется, что сегодня Киев живет так, словно войны здесь нет. И это очень некрасивый и нехороший прецедент, потому что Бахмут – в крови, Херсон – в крови, Харьковская область вся на дыбах и воюет. Мы ждем контрнаступления с настроением таким, как будто мы еще дальше находимся, чем в феврале 22-го года. Мне представляется, это огромным позором», – подытожила депутат.