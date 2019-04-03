«Это позор!» – жители Москвы выразили свое отношение к происходящему на Украине

03.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Обычные россияне не верят, что на Украине что-то поменяется после выборов и считают высокий рейтинг комика Владимира Зеленского позором.

Репортаж соответствующего опроса был опубликован на телеканале «ЛДПР-ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отвечая на вопрос «Что вы думаете о выборах на Украине?», один из респондентов отметила, что у руководителя должна быть светлая голова, а потому приход к власти Владимира Зеленского ничего не изменит.

«Ситуация поменяется по-любому, потому что руководитель всегда должен быть с большой головой, со светлым умом. Поэтому вряд ли Зеленский что-то поменяет», – сказала она.

Мужчина, отвечая на тот же вопрос, назвал ситуацию на Украине позором

«Никакой с**** актёр не может стать президентом большой страны, это игра в куклы, дешёвка. Нормально, чтобы он хохотал, веселил кого-то, а управлять страной – это не приседать под музыку и баян. Это позор», – добавил он.

Другой респондент выразила мнение, что управление государством отличается от отыгрывания роли на сцене.

«Всё-таки управлять страной должен человек, у которого как минимум есть экономическое образование, который понимает, что нужно делать. Очень легко выйти на сцену, пошутить, посмеяться, сыграть роль. Но сыграть роль президента страны… Не знаю, время покажет», – резюмировала она.