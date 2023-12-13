«Это практически невозможно»: Республиканцы отказали Зеленскому, Байден пугает «величайшим подарком» Путину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока что всё выглядит так, что Владимир Зеленский в США не добился согласия политиков проголосовать до нового года за выделение Украине денег, необходимых на продолжение войны против России.

«Это практически невозможно», – сказал лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл после того, как с сенаторами встречался Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Американский политик дал понять, что голосование не будет легким и в январе. Республиканцы по-прежнему настаивают: администрация Джо Байдена должна пойти на сделку – утвердить расходы на укрепление границы с Мексикой, то есть выполнить один из пунктов программы Трампа по борьбе с нелегальной миграцией – а этого уже могут не понять избиратели демократов.

Президент Байден направил очередное послание, попытавшись убедить сенаторов поддержать Украину, рассказал Макконнелл.

«Вот уже почти два года они сражаются с одним из наших главных противников. Мы не потеряли ни одного человека. Надо расширяться», – пересказал сенатор аргументы Байдена.

Сам Байден в начале встречи с Зеленским, в присутствии прессы призвал «не терять надежду» и пообещал, что США будут оставаться на стороне Украины. По словам американского президента, если Конгресс не проголосует до ухода на рождественские каникулы за выделение 60 млрд долларов Киеву, Владимир Путин получит «величайший рождественский подарок».

«Без этой западной помощи способность Украины продолжать боевые действия находится под большим вопросом. У них просто нет ресурсов для производства огромного количества боеприпасов, необходимых для продолжения боевых действий», – сказал Дэвид Силби, профессор Корнельского университета.