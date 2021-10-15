«Это праздник»: Тягнибок доволен бандеризацией Киева

15.10.2021 14:38 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Молодое поколение некогда русского Киева успешно отравляется бандеровской идеологией, доказательством чему стали «вирусные» ролики в социальных сетях, где киевские школьники исполняют националистические песни о готовности «воевать за Украину-мать и отца Бандеру».

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил главарь националистического ВО «Свобода», бывший депутат Рады Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Тягнибока, это говорит о том, что националисты перешли в наступление на «русский мир».

«Теперь настал период наступления, потому что три года назад это уже праздник, который есть на официальном и государственном уровне, как День защитника Отечества, но мы, «свободовцы», всегда говорили о том, что это должен быть день Украинской повстанческой армии. Потому что на самом деле, и наши защитники, которые на фронте, и те, кто был добровольцами на протяжении этой московско-украинской войны, они же воодушевлялись этими бандеровскими и националистическими лозунгами.

Даже тот флешмоб, который сейчас появился из украинской столицы, из киевской школы, и сейчас популярны вирусные видео в социальных сетях, когда киевские ученики сепарше-учительнице, которая распространяла «русский мир», просто-напросто на каждом уроке поют «Батька наш Бандера, Украина – мать, мы за Украину идем воевать», это говорит только об одном, что общество изменилось…

Обратите внимание, что это киевские школьники, это не львовские, не тернопольские или франковские. Я сейчас даже не знаю мотивацию этих детей, почему они начали это делать, но то, что они уже осознали, что Бандера, Украинская повстанческая армия – это самое сильное оружие против тех, кто распространяют «русский мир», – заявил Тягнибок.