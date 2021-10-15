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15.10.2021 14:38 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Политика, Украина
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«Это праздник»: Тягнибок доволен бандеризацией Киева

Новости УкраиныМолодое поколение некогда русского Киева успешно отравляется бандеровской идеологией, доказательством чему стали «вирусные» ролики...

Молодое поколение некогда русского Киева успешно отравляется бандеровской идеологией, доказательством чему стали «вирусные» ролики в социальных сетях, где киевские школьники исполняют националистические песни о готовности «воевать за Украину-мать и отца Бандеру».

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил главарь националистического ВО «Свобода», бывший депутат Рады Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Тягнибока, это говорит о том, что националисты перешли в наступление на «русский мир».

«Теперь настал период наступления, потому что три года назад это уже праздник, который есть на официальном и государственном уровне, как День защитника Отечества, но мы, «свободовцы», всегда говорили о том, что это должен быть день Украинской повстанческой армии. Потому что на самом деле, и наши защитники, которые на фронте, и те, кто был добровольцами на протяжении этой московско-украинской войны, они же воодушевлялись этими бандеровскими и националистическими лозунгами.

Даже тот флешмоб, который сейчас появился из украинской столицы, из киевской школы, и сейчас популярны вирусные видео в социальных сетях, когда киевские ученики сепарше-учительнице, которая распространяла «русский мир», просто-напросто на каждом уроке поют «Батька наш Бандера, Украина – мать, мы за Украину идем воевать», это говорит только об одном, что общество изменилось…

Обратите внимание, что это киевские школьники, это не львовские, не тернопольские или франковские. Я сейчас даже не знаю мотивацию этих детей, почему они начали это делать, но то, что они уже осознали, что Бандера, Украинская повстанческая армия – это самое сильное оружие против тех, кто распространяют «русский мир», – заявил Тягнибок.

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